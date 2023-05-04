Враг понимает, что таким образом у нас уменьшается запас зенитных управляемых ракет.

Военно-воздушные силы пока не могут подтвердить информацию о применении врагом баллистического вооружения во время ночной атаки на Украину. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что оно было применено, нет фактов прилета, однако не исключается. Поэтому информация, которая у нас есть в настоящее время, - мы не подтверждаем применение баллистики, но должны все равно уточнять - иногда день-два нужно, чтобы выяснить", - сказал Игнат.

По его словам, цель применения противником иранских дронов очевидна - это истощение украинской ПВО и разведка ее местонахождения.

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"Конечно, они хотят поразить цели, они направляют их на цели, но, с другой стороны, они знают, что "Шахеды" будут уничтожены - 80% примерно уничтожается воздушных целей таких, как ударные дроны и крылатые ракеты. Они это прекрасно знают, но теми самыми "Шахедами" истощают нашу ПВО, они заставляют нас разоблачать свои позиции, потому что фактически работа по БПЛА зенитной ракетой показывает врагу, откуда велась боевая работа", - сообщил спикер командования Воздушных сил.

Он добавил, что враг понимает, что таким образом у нас уменьшается запас зенитных управляемых ракет. "А это то, что сегодня держит украинское небо на замке от вражеской российской авиации", - отметил Игнат.

Атака "Шахедов" 4 мая - главное

В ночь на 4 мая россияне совершили очередную воздушную атаку на Киев, направив на столицу дроны-камикадзе типа Shahed.

В КМВА при этом отмечали, что, вероятно, были использованы также ракеты баллистического типа.

Также дронами-камикадзе была атакована Одесса: 12 из 15 дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, три российских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Люди в результате коварных действий врага не пострадали.

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