Эти птицы способны находиться в полете 10 месяцев подряд, приземляясь лишь на два месяца для размножения.

Полет в Австралию, который длится почти сутки, может показаться долгим путешествием, но это пустяк по сравнению с тем, на что способен черный стриж. Многие из нас начинают ерзать уже через несколько часов, и это при том, что мы просто сидим на месте.

А теперь представьте, что вам нужно держать руки расправленными в стороны 10 месяцев подряд, чтобы удержаться в воздухе. Именно столько способен летать без посадки стриж-рекордсмен, пишет IFL Science.

Хотя валлийский орнитолог Рональд Локли еще в 1970-х годах предполагал, что черные стрижи способны на такой подвиг, подтвердить эту теорию удалось лишь в 2016 году группе исследователей из Лундского университета в Швеции.

Видео дня

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology в 2016 году.

Для этого команда наблюдала за 13 взрослыми стрижами, закрепив на птицах крошечные регистраторы данных с акселерометрами для записи полетной активности и датчиками уровня освещенности для определения их местоположения. Некоторых птиц отслеживали в течение нескольких лет во время их миграции из Швеции на юг Сахары зимой и обратно.

Результаты подтвердили то, о чем давно подозревали ученые: черные стрижи проводят большую часть времени в воздухе. Отслеживаемые птицы оставались на земле лишь два месяца в году, чтобы вывести потомство. Хотя некоторые особи в оставшиеся 10 месяцев иногда приземлялись на короткие периоды, они все равно проводили в полете более 99,5% своего времени.

Три стрижа находились в воздухе все 10 месяцев своей миграции. Это особенно впечатляющее достижение, если учесть, что это довольно маленькие птицы весом всего около 40 граммов.

Исследователи предполагают, что разница между "марафонцами" и теми, кто приземлялся, может заключаться в оперении: птицы, которые совершали посадки, не полиняли, тогда как те, кто оставался в воздухе все время, сменили маховые перья на новые.

"То, линяют они или нет, может указывать на небольшие различия в их общем состоянии или наличии паразитов и объяснять полетное поведение отдельных птиц внутри вида", — пояснил автор исследования Андерс Хеденстрем.

Как птицы могут летать так долго

Такой вопрос возникает у многих, так как любая физическая активность требует энергии. Оказывается, черные стрижи адаптировались тратить ее относительно мало во время своих длительных перелетов.

"Черные стрижи в процессе эволюции стали очень эффективными летунами: у них обтекаемая форма тела и длинные узкие крылья, создающие подъемную силу с минимальными затратами", — рассказал Хеденстрем журналу Nature. Это помогает им экономить энергию, хотя они также могут быстро подкрепиться насекомыми прямо в воздухе.

Помимо перекусов в полете, нам, людям, может захотеться вздремнуть, чтобы восстановить силы. Делают ли так стрижи — вопрос остается открытым. "Они могут поступать как фрегаты и спать во время парения. Каждый день на рассвете и в сумерках черный стриж поднимается на высоту около двух-трех километров. Возможно, они спят во время плавного снижения, но мы не уверены", — отметил Хеденстрем в заявлении Лундского университета.

Другие интересные новости о птицах

Ранее УНИАН сообщал, какого цвета боятся птицы и видят ли они стекло. Хищные ночные птицы (например, совы) отлично видят в сумерках и темноте. Их организм рассчитан на ночной образ жизни. Но с другими птицами ситуация не та.

Кроме того, мы также рассказывали, как птицы реагируют на взрывы и чувствуют ли опасность заранее. Если была тишина, а потом резко появился какой-то громкий звук, не только взрыв, это, конечно, может вызвать у птиц панику.

Вас также могут заинтересовать новости: