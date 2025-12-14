Всего в издании выделили 10 игр этого года.

Каждый год техноспециалисты издания Digital Foundry подводят собственные итоги игр с лучшей графикой. Победители выбираются по уровню работы с освещением, производительностью, работой с физикой и то, как игра ведёт себя на разном железе.

DOOM: The Dark Ages

Эксперты назвали игру лучшей по совокупности технологий. Здесь мощная трассировка лучей для глобального освещения сочетается с высокой производительностью даже на Xbox Series S.

Игра отлично масштабируется под разное железо, а на топовых системах добавляет ещё больше визуальной глубины за счёт трассировки пути. Плюс впечатляющая физика и разрушаемость окружения без серьёзных просадок FPS.

Assassin’s Creed Shadows

Самая визуально сильная часть серии со времён Unity. В DF отметили качественную реализацию глобального освещения с рейтрейсингом, продвинутую физику разрушений и живую симуляцию ветра, на которую реагирует растительность.

Лучше всего игра раскрывается на мощном ПК, PS5 Pro и Xbox Series X, тогда как на более слабых платформах пришлось идти на компромиссы.

Death Stranding 2: On The Beach

Проект выделили за внимание к деталям на всех уровнях. Освещение создаёт кинематографичную картинку даже без активного рейтрейсинга, а система частиц, по мнению экспертов, почти упирается в потолок возможностей PS5.

Silent Hill f

Игра берёт не количеством технологий, а тем, как они используются. Работа со светом, тенями и туманом напрямую усиливает хоррор-атмосферу, а визуальные решения постоянно давят на ощущение тревоги и дискомфорта.

В игре практически нет глобального освещения, чтобы не портить атмосферу хоррора, вместо этого проект берёт кропотливой работой с локальным светом и тенями. К тому же в DF отметили впечатляющую работу над оптимизацией движка Unreal Engine 5.

Routine

Медленный научно-фантастический хоррор, где графика служит ощущению пустоты и масштаба. DF отметили необычную камеру, которая симулирует аналоговую картинку с хроматической аберрацией.

Metroid Prime 4

Проект похвалили за стабильную производительность на Nintendo Switch. Также отметили работу со светом, который не только делает картинку привлекательной, но и направляет игрока в нужную сторону.

Mafia: The Old Country

Игра впечатляет проработкой пусть и небольшого, но наполненного кусочка Италии и освещением, которое формирует убедительное ощущение времени и места.

Ghost of Yotei

Эта игра не произвела революцию в графике, но, как отметили эксперты, очень достойно улучшила и так качественную картинку Ghost of Tsushima, добавив в игру трассировку лучей. И даже с таким "прожорливым" графическим довесом проект прекрасно работает на Playstation 5.

Earthion

Технически более скромный проект, который напирает на ретро-эстетику. Это современная игра, которую разработали под 16-битные системы, и в DF отметили, что разработчики провели колоссальную работу, обходя все технические ограничения консолей 90-х годов.

Dying Light: The Beast

Эксперты обратили внимание на плотную детализацию окружения и продвинутую систему освещения, которая усиливает ощущение опасности и выживания в мире игры.

Отдельно в Digital Foundry также похвалили Mario Kart World, Kirby Air Riders и Fast Fusion за то, как они по-разному раскрывают графические возможности Switch 2 при стабильных 60 fps, а порт Star Wars: Outlaws назвали "почти невозможным" из-за внедрения рейтрейсинга.

Ранее бывший глава Playstation Шухей Йошида заявил, что Sony больше не может просто улучшать графику на своих консолях. Однако Playstation 5 сделала игровой опыт многократно лучше, говорит Йошида.

