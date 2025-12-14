Президент подчеркнул, что важно, чтобы план был справедливым прежде всего для Украины, потому что именно Россия начала войну.

Президент Украины Владимир Зеленский не получил реакцию от Соединенных штатов Америки на последние предложения к мирному плану, но несколько месседжей уже были отправлены через переговорную команду. Об этом сообщил президент Украины в разговоре с журналистами.

"Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня. Сегодня у нас украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера (Германии Фридриха) Мерца и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми другими лидерами Европы", - сказал Зеленский.

В то же время он отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что Зеленский единственный, кому не нравится вариант мирного плана президента США. По словам президента, финальный вариант мирного плана не будет нравиться всем.

"Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. Самое главное, чтобы план был справедливым, прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну. А главное, чтобы он был действенным, чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны. И что еще важно, что план был таким, чтобы после его подписания не было возможности у России начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - добавил Зеленский.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Зеленский вместе с европейскими партнерами разработали стратегию реагирования на мирный план Трампа. Отмечается, что это простой механизм под названием "да, но". Журналисты отмечают, что такой подход позволил Зеленскому поддержать мирное видение Трампа, но не в ущерб политическому авторитету внутри страны.

