Небольшие "минусы" задержатся в понедельник разве что на востоке и северо-востоке Украины.

С понедельника, 15 декабря, в Украине ожидается потепление - температура воздуха повысится до +1...+5 градусов. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

"Более теплая погода останется неизменной в западных областях, как сегодня, так и завтра предполагается +3...+6 градусов. И еще небольшие минусы задержатся в понедельник на востоке и северо-востоке Украины, в течение дня -1...-3 градуса", - рассказала она.

Согласно прогнозу будет преобладать в понедельник облачная погода, а в западных областях возможны прояснения в связи с антициклоном. Тем временем мокрый снег пройдет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине - остатки атмосферного фронта. На остальной территории, сообщила синоптик, "без существенных осадков или какая-то морось незначительная".

Видео дня

"В Киеве 15 декабря также потеплеет и, соответственно, начнет подтаивать сегодняшний снег, поэтому завтра тщательно выберите обувь на день. И особенно осторожно на дорогах! Максимально ожидается +2...+4 градуса", - отметила Диденко.

Осадки в столице она прогнозирует незначительные - "скорее или морось, или небольшой дождь". Синоптик добавила, что по предварительным прогнозам, 21 декабря снова похолодает, но не намного.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 14 декабря Киев засыпало первым снегом - город покрылся белой пеленой. Пешеходов и водителей предупреждают о гололедице на дорогах и призывают быть внимательными и осторожными.

Также мы писали, какая будет погода на Рождество и Новый год. Отмечалось, что температура на праздники несколько снизится, но все равно будет тепло как для декабря. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, говоря о неделе с 22 по 28 декабря, отметила: "Если сейчас аномалии где-то 2-4 градуса выше нормы, то там они снижаются, но остаются на 1-2 градуса выше нормы". Относительно периода после 28 декабря, то эксперт сказала, что в те дни "тоже практически то же остается".

