Дипломатия по мирным переговорам работает как публично, так и скрыто, отметил нардеп.

Раунды переговоров, которые продолжаются между Украиной и Россией в течение последних месяцев, вырисовывают картину формата завершения войны. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Федор Вениславский - нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

"Будет ли этот раунд завершен уже успешными решениями, будет ли следующий раунд, я сейчас сказать не могу. Но и американские партнеры, и европейские партнеры, они все понимают, что необходимо какой-то формат мирного будущего соглашения готовить сейчас и согласовывать его со сторонами конфликта, со страной-агрессором Российской Федерацией прежде всего. Потому что мы видим и заявления представителей российского режима, которые говорят о том, что никакого мира и достижения тех целей, которые были задекларированы в ультиматуме Рябкова в 21-22 годах. И без этого никак", - сказал он.

В то же время Вениславский пояснил, что дипломатия вокруг процесса мирных переговоров продолжается как в публичном пространстве, так и скрыто. Поэтому, по словам нардепа, определенный прогресс в этих вопросах может быть.

"Насколько он очевиден, я думаю, будем понимать в течение следующих недель. До Рождества, как было заявлено с разных сторон, мы будем точно понимать, будет или не будет достигнут результат", - добавил Вениславский.

Ранее в Axios сообщили, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО. В то же время, в обмен на это Вашингтон хочет, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что соответствующие гарантии будут одобрены Конгрессом и будут иметь обязательную юридическую силу.

Между тем The Wall Street Journal пишет о стратегии Украины по ответу на мирный план Дональда Трампа, чтобы сделать его приемлемым для Украины, не отвергая его таким образом, чтобы это оттолкнуло американского президента. Издание назвало эту стратегию "да, но ...", которая предусматривает давление на партнеров по конкретным вопросам.

