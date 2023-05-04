Цель врага - посеять панику среди населения.

Распространенная вчера информация о возможном ядерном ударе по Украине из-за атаки дронов по Кремлю является очередной информационно-психологической операцией врага.

"Те заявления, которые вчера были на всех кремлевских пабликах, они уж слишком много об этом говорили... Хочу сказать, что враждебное ИПСО, оно не спит, и надо понимать, что одна из главных целей врага – посеять панику среди нашего населения, заставить людей делать "резкие движения", чтобы кто-то убегал из страны, кто-то скупал спички, соль и т.д.", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, такие информационные атаки влияют на людей, но к вражеским угрозам в Украине уже привыкли.

Видео дня

"Ну это тоже влияет на наших людей, но мы к тем угрозам оккупантов уже наверняка привыкли - чего нам еще бояться? Все красные линии они уже перешли - террористическое государство, которое делает то, что сделано за последнюю неделю, вообще не укладывается в голову... Поэтому здесь без вариантов – нас не запугать их пугалками", - отметил спикер командования Воздушных сил.

Ядерные угрозы России

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что распространяемая информация о возможном ядерном ударе по Украине не соответствует действительности и является элементом российского ИПСО.

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали территорию Кремля. Россия обвинила в ударе Украину, однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не причастна к этой атаке.

Из-за атаки беспилотников ряд российских пабликов стал распространять информацию о том, что враг готовит массированную ракетную атаку по Украине, в том числе с применением ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: