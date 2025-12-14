Трамп направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Европу на фоне ускорения мирных переговоров по Украине.

Дональд Трамп направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Европу на фоне ускорения мирных переговоров по Украине. Они проведут в эти выходные переговоры с Владимиром Зеленским по последней версии плана по прекращению войны между Россией и Украиной перед саммитом европейских лидеров в Берлине в понедельник.

Как пишет The Telegraph, решение направить посланников на встречу с президентом Украины, по-видимому, является сигналом того, что Белый дом считает, что переговоры движутся в правильном направлении. В четверг представитель Трампа заявил, что тот направит своего представителя на переговоры только в том случае, если сочтет, что достигнут достаточный прогресс.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц примет в Берлине премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, а также посланников Трампа. Переговоры будут сосредоточены вокруг пересмотренного мирного плана, предложенного Украиной. Компромисс предусматривает вывод украинских вооруженных сил из Донецка и Луганска для образования демилитаризованной зоны, при условии, что Россия согласится на "ответный" вывод войск.

Видео дня

Он также предусматривает возможность ускоренного вступления Украины в Европейский союз к 2027 году.

Перспективы членства Киева в ЕС фигурировали в каждой версии поддерживаемого США предложения о прекращении войны с момента утечки его плана из 28 пунктов в конце прошлого месяца. Но в последней версии говорится, что Украина присоединится к блоку к 1 января 2027 года, или примерно через 12 месяцев после прекращения огня.

Мирные переговоры по Украине

Ранее Bild писало, что дипломатическая активность вокруг войны в Украине резко усилилась, и мирные переговоры сейчас ведутся активнее, чем когда-либо с начала войны. В то же время, по данным источников издания, Трамп оказывает жесткое давление на Зеленского, подталкивая его к уступкам.

Также ранее один из чиновников Белого дома рассказал Axios, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и иметь обязательную юридическую силу - в обмен на вывод войск из Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: