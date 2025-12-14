Глава государства отстаивает принцип симметричности при упорядочении линии разграничения между РФ и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым предложение отвода украинских Сил обороны за пределы Донецкой области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Я считаю, что на сегодня справедливым возможным вариантом должно быть "стоим там, где стоим", и это правда, потому что это и есть ceasefire (прекращение огня - УНИАН). Стороны стоят, а потом уже дипломатически пробуют решить все общие вопросы. Я знаю, что Россия относится к этому не положительно, а хотелось, чтобы американцы поддерживали нас в этом вопросе. Но, на наше "стоим, где стоим", россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, он общался с американцами на эту тему.

"Я говорил, что здесь много инсинуаций разного характера. Например, как с Купянском. Они заявили, что они Купянск "оккупировали", и мы в "окружении" и тому подобное. Я недавно был в Купянске, и показал, кто контролирует этот город. Также дезинформации со стороны россиян очень много. И поэтому, я давал сигналы нашим коллегам из Соединенных Штатов Америки, что не надо верить во все, что говорят россияне", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, "Россия хочет не тратить силы и оккупировать наш восток нашего государства дипломатически-политическим путем".

Зеленский добавил, что тогда США предложили, что российская армия якобы не будет заходить на ту часть востока Украины, которая контролируется украинской властью, но Вооруженные силы Украины якобы должны выйти оттуда.

"Я не считаю, что это справедливо. Потому что, эта экономическая зона, кто будет ею управлять? Если мы говорим о какой-то буферной зоне по линии соприкосновения, и если мы говорим о какой-то экономической зоне, и мы считаем, что там должна быть только полицейская миссия, а войска должны отходить, то вопрос очень простой: например, если украинские войска отходят на 5-10 км и так далее, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий тоже на такое же расстояние?" - отмечает Зеленский.

Как сказал президент Украины, в этом вопросе пока нет ответа, но он очень чувствительный и очень горячий.

По данным британского издания The Telegraph, в ответ на настаивание администрации президента США Дональда Трампа о создании "свободной экономической зоны" между позициями украинских и российских войск на Донбассе, Украина предлагает, чтобы Россия также вывела войска с Донбасса.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, военный обозреватель Иван Тимочко отмечает, что российский диктатор Путин требует выхода Сил обороны со всей Донецкой и Луганской областей для того, чтобы начать каскад таких претензий на те области, которые россияне не могут захватить, но поспешили внести в российскую Конституцию.

