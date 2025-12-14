Он также заявил, что "корейский" варант демилитаризованной зоны в Украине не рассматривается.

Москва скорее всего не примет правок в мирный план США, которые внесут Украина и Европа. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. Если будут соответствующие поправки, у нас будут очень резкие возражения... Вряд ли там будет что-то хорошее", - заявил он.

Он также заявил, что "корейская" модель создания демилитаризованной зоны в Украине не рассматривалась и ни разу не обсуждалась на переговорах. Такой вариант предусматривает взаимное отведение войск по линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, в которой ни одна из сторон не имеет военного или гражданского контроля.

Видео дня

"Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, и американцы знают о наших подходах… А точно снять кальку с корейской темы — ни разу не обсуждалось это, я об этом даже не слышал", - заявил он.

Ушаков также заявил, что у Украины "железобетонно" не получится вернуть Крым и вступить в НАТО.

"Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма - это железобетонно, 1 000 000% процентов, что не получится. А насчёт НАТО - я думаю - тоже 1 000 000 %, что не получится", - сказал он.

Вопрос Донбасса в мирном плане

Ранее Ушаков допустил, что россия может вывести войска из Донецкой области, но отметил, что там все равно должны быть все российские институты власти и подразделения Росгвардии.

По данным Bloomberg, в Европе видят в американском проекте мирного плана "троянского коня". В частности, Россия может использовать этот план для подготовки нового вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: