Виктория стала на защиту бывшего мужа.

Первая жена актера Андрея Фединчика - Виктория - эмоционально высказалась о Наталке Денисенко.

Женщина в своем Instagram сделала пост относительно недавнего интервью актрисы о разводе.

"Не обвиняю Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли. Сейчас у нас дружеские отношения, я не держу обид. Это жизнь. Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, однако я считаю, что самой большой его карой было прожить столько лет с Денисенко. Эта дама уже второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека. Однако факты говорят другое. Еще с 2024 года. Стыдно за нее, извините", - отметила Виктория.

Первая жена Фединчика решила публично вступиться за бывшего мужа и написала так:

"Самый большой трэш - выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей - знают, кто там деспот. И это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за 5 лет отношений, он никогда не был жестоким, и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту сейчас стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко. Денисенко - давно продала душу дьяволу и готова идти по трупам, пританцовывая".

К слову, Андрей Фединчик был в отношениях с Викторией 5 лет. Позже он развелся с ней и женился на Наталке Денисенко. Вместе пара прожила восемь лет, а в этом году официально расторгла брак. У них есть общий сын Андрей.

Напомним, ранее Ксения Мишина эмоционально отреагировала на слова Наталки Денисенко о разводе с Андреем Фединчиком.

