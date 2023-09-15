После этого он довольно улыбался.

В Казани российский оккупант бросил в сторону детей гранату. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На нем можно увидеть, как мужчина в форме с нашивкой "Z" сидит на скамейке у подъезда. В какой-то момент он предлагает ребенку, который стоит неподалеку, выдернуть чеку из светошумовой гранаты. "Ну че, взорвем? Давай? Она только шумовая, будет громко, сигнализация будет работать", - говорит он мальчику.

Сидящая рядом с ним женщина сначала пытается его отговорить, а затем встает и отходит. Когда ребенок не соглашается выдернуть чеку, захватчик сам ее выдергивает и бросает гранату. После этого звучит мощный взрыв, оккупант улыбается.

Другая женщина кричит ему: "Да вас таких убивать надо". На что российский захватчик говорит: "Ладно, извини, больше не буду".

Местные Telegram-каналы сообщают, что инцидент произошел в Советском районе города. Взрыв слышали даже в школе, которая находится неподалёку.

Оккупанты возвращаются домой

Все чаще в сети появляются новости о преступлениях российских захватчиков уже в самой России. Недавно в Свердловской области оккупанты поймали девушку и попытались утопить ее в фонтане. Захватчикам не понравилось, что она "похожа на еврейку".

А в Ростове-на-Дону наемник военной компании "Вагнер", которого выпустили из тюрьмы на войну в Украине, жестоко убил женщину, которая показывала ему квартиру.

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