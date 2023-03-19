Лейтенант жаловался, что не получил денег за 10 месяц боев в Украине.

Коллаборант родом из Макеевки Кирилл Дегтярев, служащий в рядах оккупационных сил, решил пожаловаться на задержку выплат в TikTok и помог идентифицировать других преступников.

В своем видео Дегтярев утверждает, что пробыл на фронте 10 месяцев, но так и не получил обещанных денег. Потому военный приехал разбираться во Владикавказ.

Как пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, на заднем плане отчетливо видно что видео действительно снято возле места дислокации в/ч 20634.

Видео дня

Затем были установлены и другие данные оккупанта. Например, известно, что он – лейтенант, его позывной – "Нидзя", захватчик активен в Telegram и TikTok.

"Дегтярев оформил контракт с 19-й МСД "дистанционно" в июне-июле 2022 года, находясь в зоне боевых действий в Украине. Достоверно известно, что Владикавказская дивизия, как и другие соединения ЮВО, понесли серьезные потери (более 30% безвозвратных) и их начали доукомплектовывать всеми подряд, в том числе выходцами с Донбасса. Но его, как и многих других, тупо на*бали", - пишет Комахидзе.

Но на этом история не закончилась. Путем OSINT-исследования также идентифицированы его "боевые товарищи".

На одном из фото в соцсетях Дегтярев позировал на фоне грузовика с другими боевиками – Алексеем Ивановым и Александром Александровым из Макеевки, а также Юрием Третьяковым из Красноярского края.

Война в Украине – потери России

С начала вторжения ВСУ "откобзонили" уже 164 910 российских оккупантов, в том числе 710 тел за прошедшие сутки.

18 марта украинская боевая авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, был сбит БПЛА "Shahed-136", а ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Из-за больших потерь России приходится усиливать Угледарское направление ранеными оккупантами.

Накануне ССО показали кадры ликвидации целой роты "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

А вот тактическая группа "Адам" сняла целый триллер: бойцы ловко забросили гранату в окоп к прятавшемуся между тел убитых товарищей наемнику – тому пришлось себя добивать.

Вас также могут заинтересовать новости: