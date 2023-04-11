Куинджи стал настоящим символом отношения россиян к культурному наследию.

Россияне во временно оккупированном Мариуполе демонтировали памятник Архипу Куинджи на Греческой площади.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Наверное, снова будут рассказывать о "реконструкции", как с городским фонтаном", - предположил он.

Как отметил Андрющенко, Куинджи стал настоящим символом отношения россиян к культурному наследию. Они пытаются стереть его имя в Мариуполе таким образом:

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сносят ему памятник в родном городе;

воруют его картины из дома-музея;

улицу его имени переменовывают на "Артема".

"Великая российская культура уничтожения и убийства во всех цветах смерти", - прокомментировал он.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты регулярно уничтожают в захваченном Мариуполе архитектурные и культурные достопримечательности. Так, они разбрали фонтан и вывезли в Донецк, обобрали музеи, разломали остатки здания драмтеатра и снесли исторический дом с часами.

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