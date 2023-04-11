Россияне во временно оккупированном Мариуполе демонтировали памятник Архипу Куинджи на Греческой площади.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Наверное, снова будут рассказывать о "реконструкции", как с городским фонтаном", - предположил он.
Как отметил Андрющенко, Куинджи стал настоящим символом отношения россиян к культурному наследию. Они пытаются стереть его имя в Мариуполе таким образом:
- сносят ему памятник в родном городе;
- воруют его картины из дома-музея;
- улицу его имени переменовывают на "Артема".
"Великая российская культура уничтожения и убийства во всех цветах смерти", - прокомментировал он.
Ситуация в Мариуполе
Оккупанты регулярно уничтожают в захваченном Мариуполе архитектурные и культурные достопримечательности. Так, они разбрали фонтан и вывезли в Донецк, обобрали музеи, разломали остатки здания драмтеатра и снесли исторический дом с часами.