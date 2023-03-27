Памятник в его честь снесли еще в декабре 2022 года.

В Одессе демонтировали мемориальную доску полководцу одному из "главарей" российского "пантеона героев" Александру Суворову.

О соответствующем решении говорится в сообщении организации "Декоммунизация. Украина" в Facebook. В письме - ответе на обращение в горсовет со стороны организации указано, что доску сняли 15 марта.

Видео дня

Она была расположена по адресу Приморская, 2 (с 1969 по 1995 годы эта улица носила имя Суворова).

Преступления Суворова против украинского народа

Российский полководец Суворов на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину является достаточно "негативной фигурой" для украинского общества.

Известно, что в контексте исторических событий в Украине Суворова считают причастным к подавлению "Коліївщини" – периода крестьянско-казацкого населения на Правобережной Украине в 1768-1769 годах.

Также именно под его руководством в 1778 году тогдашняя Российская Империя осуществила насильственную депортацию тысяч крымских татар с территории полуострова в Азовскую губернию Российской империи.

Свою борьбу против советских памятников украинцы начали еще в 2015 году в рамках декоммунизации. Известно, что памятник русскому палачу Суворову демонтировали в Одессе в декабре 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: