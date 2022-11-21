Юрия Дегтярева подозревают якобы в махинациях с лесом.

Оккупанты задержали так называемого "министра природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики" Юрия Дегтярева. Российские пропагандисты сообщили об аресте "чиновника" на два месяца.

"По моей информации, руководитель Минприроды ЛНР Юрий Дегтярев арестован на два месяца якобы за махинации с лесом", - рассказал собеседник российского пропагандистского агентства ТАСС.

Подробностей о задержании "чиновника" пока нет.

Видео дня

Аресты гауляйтеров - что извстно

Посля ряда провалов на фронте у российских ставлеников Кремля на временно оккупированных резко начались проблемы.

Так, 3 августа появилась информация, что предателю Владимиру Сальдо внезапно стало плохо - его якобы отравили. 13 сентября стало известно, что его сняли с должности "главы администрации Херсонской области" из-за финансовых махинаций. При этом официально обвинение Сальдо предъявить не могут, поскольку "деньги в регион поступают из Москвы наличными".

16 ноября сотрудники МВД РФ задержали Екатерину Губареву – "замглавы" созданного оккупантами в Херсонской области "правительства". Ее обвинили в "экономическом преступлении" без какиих-либо уточнений.

Вас также могут заинтересовать новости: