Предателю уже нашли замену.

Предателя Владимира Сальдо сняли с должности гауляйтера Херсонской области. На его место поставят другую колаборантку.

Об этом пишет Телеграм-канал проекта "Можем объяснить" со ссылкой на источник в российской власти, знакомый с ситуацией.

Вокруг отравления предателя Сальдо ходит немало слухов. Русские и сами путаются в показаниях.

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"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он прокрался, после чего был фактически освобожден от должности "главы администрации Херсонской области", - утверждает источник.

По данным собеседника канала, официально обвинение Сальдо предъявить не могут, поскольку "деньги в регион поступают из Москвы наличными". Преемником Сальдо может стать его заместитель в оккупационной администрации Екатерина Губарева.

Как сообщал УНИАН, 3 августа стало известно, что Сальдо стало плохо. После этого появилась информация, что его якобы отравили повар и горничная. Сальдо ввели в медикаментозную кому и доставили спецбортом в Москву, где он уже 17 дней находится в токсикореанимации института им. Склифосовского. Впоследствии стало известно, что лечение гауляйтера оккупированной Херсонщины проходит в режиме секретности и о его состоянии знает лишь узкий круг медиков.

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