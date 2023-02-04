В своем родном городе окккупант работал в местном отделении хирургии и реанимации.

Идентифицирован еще один российский оккупант, ликвидированный в результате удара украинских военных по скоплению врага в Новоайдаре 28 января.

Как пишут местные российские паблики, ликвидирован младший сержант медицинской службы Александр Боровский из Королева Московской области.

Дома работал в местном отделении хирургии и реанимации. Но с начала полномасштабной войны в Украине добровольно пошел помогать оккупантам убивать украинцев.

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Прилет снаряда HIMARS пришелся по госпиталю, где работал Боровский.

В этой же заметке указана ликвидация на войне в Украине другого жителя Подмосковья - оккупанта, ранее работавшего в московском ОМОНе, Егоре Дульдиере.

В начале октября он уволился из отряда, чтобы отправиться убивать украинцев. "Зажмурили" силовика в конце декабря в боях под Лисичанском.

Потери России в Украине – актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 130 590 оккупантов, "плюс" 720 тел в течение 3 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами зажмурены серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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