Помогут в этом средства, которые есть на каждой кухне.

Мы постоянно откладываем чистку духовки, потому что думаем, что это сделать трудно. А тем временем грязных брызг, которые глубоко въедаются, становится все больше. Однако на самом деле избавиться от них на самом деле легче, чем вы думаете. При этом вам не понадобятся дорогие средства. Об этом пишет издание Southernliving.

Если вы часто пользуетесь духовкой, то очищайте ее каждые три месяца или один-три месяца. Если нечасто пользуетесь - чистите ее каждые шесть месяцев. Впрочем, чтобы грязь не накапливалась, достаточно вытирать брызги каждый раз, как они появились. Только, прежде чем это сделать, следует дождаться, чтобы духовка остыла.

Издание рассказало, как легко очистить духовку доступным средством. В этом вам поможет уксус, который легко удалит стойкие жирные пятна, но его не следует сочетать с другими чистящими средствами, например, отбеливателем, перекисью водорода, медицинским спиртом, аммиаком.

Видео дня

Перед чисткой убедитесь, что кухня хорошо проветривается, и наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

Что понадобится

Большая жаростойкая миска

Уксус

Вода

Губка

Чистые ткани

Пищевая сода (необязательно)

Щетка с мягкой щетиной (по желанию)

Как почистить духовку уксусом

Начните с паровой бани. Добавьте 1 стакан уксуса в большую жаростойкую миску, наполненную водой. Поставьте ее на решетку духовки и включите ее до 230°C. Дайте воде нагреться и подождите 30-60 минут.

Выключите духовку и держите дверцу закрытой, чтобы тепло и пар могли растворить грязь. Дайте духовке остыть, прежде чем открывать дверцу.

Выньте решётки и помойте их отдельно в раковине или ванне (об этом читайте ниже).

Приготовьте раствор из равных частей воды и уксуса. Окуните губку или чистую ткань в смесь и протрите внутреннюю часть духовки, снова погружая губку в раствор при необходимости.

Верните чистые решетки духовки на их место.

Как почистить решетки духовки уксусом

Поместите решетки духовки в большую раковину или ванну. Хорошо сбрызните их уксусом, затем посыпьте их пищевой содой.

Дайте раствору прореагировать. Тогда влейте достаточно горячей воды, чтобы полностью погрузить решетки. Подержите их так не менее часа, затем с помощью губки удалите любые остатки грязи.

Сполосните решетки теплой водой, высушите и верните в чистую духовку.

Как удалить пятна с духовки

Чтобы избавиться от стойких пятен и грязи, вам понадобится паста, которая размягчит и удалит грязь. Для ее приготовления смешайте полстакана пищевой соды и несколько ложек воды.

Нанесите пасту на стойкие, пригоревшие участки, оставшиеся после первоначальной очистки. Избегайте попадания пасты на нагревательные элементы и лампочки духовки.

Оставьте пасту на несколько часов или, по желанию, на ночь.

Добавьте уксус в бутылку с распылителем и сбрызните им пасту. Реакция поможет удалить грязь.

Используйте влажную ткань, губку или щетку с мягкой щетиной, чтобы потереть загрязненные участки. Затем протрите их чистой влажной тканью, чтобы удалить пасту и другие остатки.

Как сохранить духовку чистой как можно дольше

Накрывайте посуду фольгой или крышками, чтобы брызги не попадали на стенки и дверцу.

Под запеканки, десерты кладите противень или фольгу, чтобы туда собирались капли и разлитая жидкость. Не застилайте дно духовки фольгой.

Вытирайте грязь после ее появления.

Используйте посуду достаточно большого размера, чтобы пища не переливалась на дно духовки.

Регулярно чистите духовку, чтобы предотвратить образование налета, который трудно удалить.

Ранее УНИАН рассказывал, как почистить очень жирную вытяжку. Отмечалось, что прежде всего не помешает ознакомиться с инструкцией производителя по ее чистке. В такой инструкции будут указания по снятию фильтров, которые всегда являются наиболее жирными частями. Для чистки вытяжки также можно использовать уксус и соду.

Вас также могут заинтересовать новости: