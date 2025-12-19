Путин продолжает настаивать, что армия РФ контролирует Купянск.

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции нафантазировал якобы необычайные успехи российской армии на линии фронта, и заявил о планах продолжить наступление, в частности, в направлении Славянска.

Так, по его заявлениям, армия РФ якобы уже захватила Северск, и также "скоро захватит" Лиман.

Оттуда, по его словам, открывается путь на Славянск, и российские войска продолжат продвижение с целью захвата города.

Бункерный президент также продолжает настаивать, что армия РФ контролирует Купянск и половину Гуляйполя, а также полностью окружила Мирноград и держит под контролем половину города.

При этом Путин попытался оправдаться за заявления о "взятии Купянска", отвечая на вопрос о видеообращении президента Украины Владимира Зеленского из Купянска. Сначала он заявил, что это якобы "фейк". Далее Путин сказал, что Зеленский - "хороший артист", а стела якобы "находится в километре от города", а в сам город Зеленский не заехал. Однако Путин "удобно" забыл, что сам к линии активных боевых действий не приближается.

При этом Путин заявил, что сейчас подойти к Купянску просто невозможно из-за боевых действий и дронов, а завершение "боевой работы" РФ - "только вопрос времени".

Ранее Зеленский отметил, что раскрывшаяся ложь Путина о захвате Купянска сильно повлияла на американцев. Сейчас в Купянске заблокированы вражеские подразделения численностью 150-200 оккупантов, все логистические пути врага перерезаны.

Тем временем старший лейтенант и эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник прогнозирует, что в следующем году начнется битва за Славянск и Краматорск, ведь россияне хотят захватить весь Донбасс.

