Причинами могут быть стресс или недосыпание.

С тягой к сладкому довольно сложно бороться, особенно если организм требует свою порцию сахара по утрам - например, сладких оладий или панкейков. Портал verywellhealth.com объяснил, почему на завтрак хочется сладкого, и как с этим бороться.

1. Низкий уровень сахара в крови

Ночное голодание может привести к снижению уровня сахара в крови к утру. Когда уровень сахара в крови падает, организм сигнализирует о голоде и часто испытывает потребность в быстром удовлетворении, тянется к сладостям или рафинированным углеводам, показывают исследования.

2. Стресс

Стресс может повышать уровень кортизола, а более высокий уровень кортизола может увеличивать секрецию грелина, часто называемого гормоном голода. Исследования показали, что повышенный уровень грелина в организме приводит к тому, что люди начинают хотеть менее здоровой пищи, например, сладких лакомств, и испытывают больше удовольствия в центре вознаграждения мозга после их употребления.

При этом, когда в организме высокий уровень грелина и вы едите что-то сладкое, мозг вырабатывает больше дофамина, чем обычно, что усиливает чувство удовлетворения и одновременно улучшает вкус еды.

3. Недостаток сна

Это работает аналогично высокому уровню кортизола и стрессу, повышая уровень грелина, активизируя аппетит к сладкому, усиливая вкус еды и усиливая удовольствие (за счет выработки дофамина) при употреблении сладостей.

Недостаток сна также может снизить уровень гормона лептина, который помогает организму понять, когда он сыт. Исследования показывают, что низкий уровень лептина может привести к тому, что вы будете есть гораздо больше сладкого, чем вам нужно или хотелось бы, если бы ваши гормоны были более сбалансированы.

Усталость по утрам из-за недостатка сна также может изменить реакцию организма на инсулин, приводя к инсулинорезистентности, то есть когда организм не использует инсулин должным образом для регулирования уровня сахара в крови. Это может вызывать тягу к сладкому как способ организма попытаться сбалансировать ситуацию.

4. Вы находитесь в сахарном цикле

Если вы едите сладкие завтраки столько, сколько себя помните, вы можете испытывать тягу к этим продуктам по утрам, потому что у вас сформировалась сахарная привычка, подобная зависимости.

Сахар может вызывать привыкание, поскольку стимулирует центр вознаграждения в мозге, вызывая выброс таких "гормонов счастья", как дофамин. Чем дольше человек ест сладкую пищу на завтрак, тем сильнее будет тяга к сладкому на следующее утро, потому что организм привыкает к выбросу дофамина.

Как справиться с тягой к сладкому на завтрак

Высыпайтесь каждую ночь.

Управляйте уровнем стресса с помощью подходящих вам методов, таких как медитация, физические упражнения, ведение дневника.

Ешьте продукты, которые вас насыщают, например, продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и держать тягу к сладкому под контролем.

Чтобы избежать симптомов сахарной абстиненции и усиления тяги к сладкому, которые могут возникнуть при полном исключении сахара из рациона, выбирайте более натуральные источники сахара, например, содержащиеся во фруктах.

