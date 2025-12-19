Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США отменило санкции для ряда компаний, которые поставляли России оборудование, в том числе для военно-промышленного комплекса.
На сайте Минфина США не указаны причины, по которым принято подобное решение.
Среди удаленных из "черного списка":
- Veles International Limited (Кипр) и ее владелец Дмитрий Бугаенко;
- Hi-Tech Koneisto (Финляндия) и ее руководитель Евгения Дремова;
- 365 Days Freight Services FZCO (ОАЭ);
- Etasis и CPS Proses Kontrol (Турция).
Ранее эти компании попали под санкции США из-за участия в поставках России оборудования и материалов, которые могут использоваться в военном секторе.
Санкции против России - последние новости
17 декабря Администрация президента США Дональда Трампа приостановила санкции против ряда российских банков. Тогда санкции частично сняли с учреждений, участвующих в проектах гражданской ядерной энергетики.
18 декабря стало известно, что правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против ряда физических и юридических лиц из России. Среди них оказались две нефтяные компании "Татнефть", "Русснефть".
В свою очередь, Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые являются частью российского "теневого флота" нефтяных танкеров и которые способствуют поступлению доходов России с продажи энергетических ресурсов.