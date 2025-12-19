Ранее эти компании попали под санкции США из-за участия в поставках РФ оборудования и материалов, которые могут использоваться в военном секторе.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США отменило санкции для ряда компаний, которые поставляли России оборудование, в том числе для военно-промышленного комплекса.

На сайте Минфина США не указаны причины, по которым принято подобное решение.

Среди удаленных из "черного списка":

Видео дня

Veles International Limited (Кипр) и ее владелец Дмитрий Бугаенко;

Hi-Tech Koneisto (Финляндия) и ее руководитель Евгения Дремова;

365 Days Freight Services FZCO (ОАЭ);

Etasis и CPS Proses Kontrol (Турция).

Ранее эти компании попали под санкции США из-за участия в поставках России оборудования и материалов, которые могут использоваться в военном секторе.

Санкции против России - последние новости

17 декабря Администрация президента США Дональда Трампа приостановила санкции против ряда российских банков. Тогда санкции частично сняли с учреждений, участвующих в проектах гражданской ядерной энергетики.

18 декабря стало известно, что правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против ряда физических и юридических лиц из России. Среди них оказались две нефтяные компании "Татнефть", "Русснефть".

В свою очередь, Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые являются частью российского "теневого флота" нефтяных танкеров и которые способствуют поступлению доходов России с продажи энергетических ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: