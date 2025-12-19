С Украиной РФ может претендовать на цивилизацию, без Украины - это просто территория, - командир 225 ОШП Ширяев

Россия ведет войну против Украины более полтысячи лет и не собирается останавливаться. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командир 225-го отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев.

"Вспомним хотя бы события прошлого столетия. IV-м Универсалом УНР 22 января 1918 года объявляет независимость, и тут же армия Муравьева наступает на Киев, где во время красного террора вырезали более 5 тысяч мирных киевлян", – напоминает командир 225 ОШП.

По его мнению, нет никакой иллюзии в том, что в случае остановки боевых действий или заключения какого-либо соглашения Россия не оставит попыток уничтожить или ассимилировать украинцев. Он напомнил, что со времен Руси и по сей день россияне вели себя одинаково, захватывая земли, разрушая храмы и убивая людей.

"С Украиной Россия может претендовать на цивилизацию, а без Украины Россия – это просто территория с населением, готовым по контракту грабить и убивать соседей", – подчеркнул Олег Ширяев.

Комментируя ход международных переговоров по завершению российско-украинской войны, он заявил, что будет выполнять решения военно-политического руководства.

"Также прекрасно понимаю, что сильная переговорная позиция Украины напрямую зависит от эффективности на поле боя. Этим и занимаюсь", – подчеркнул Ширяев.

По его словам, необходимо с помощью союзников развивать свой военно-экономический потенциал.

"Мир – это сильные ВСУ и военная промышленность и экономика плюс гарантии безопасности от наших союзников. Именно этим решается, будет ли у нашего государства будущее без очередной паузы до следующей войны. На перспективу – демилитаризация России под контролем международных партнеров, как это было с нацистской Германией", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что штурмовики из 225 во время Курской операции обманили российские силы в засаду и уничтожили их с помощью HIMARS.

