Законопроект предлагает увеличить пошлины до 500 процентов на товары, импортируемые из РФ.

Конгрессмены США предложили новый законопроект об усилении санкций против России, он может быть рассмотрен уже в январе.

Законопроект "О мире через силу против России 2025 года" представила группа конгрессменов во главе с Брайаном Фицпатриком, сопредседателем Конгрессной группы по Украине, и членом Палаты представителей от 5-го округа Нью-Йорка Грегори Миксом.

"Переговоры не освобождают Конгресс от ответственности за действия… Мы можем положить конец этой войне. Мы можем положить конец тирании Путина. И мы должны идти по американскому пути — через мир, через силу". – заявил Фитцпатрик.

Видео дня

В частности, законопроект предусматривает:

Введение санкций против высокопоставленных российских чиновников, олигархов, государственных предприятий и организаций, поддерживающих оборонный, энергетический и транспортный секторы России.

Ограничение доступа России к глобальной финансовой системе, включая блокировку транзакций с российскими финансовыми учреждениями, запрет на инвестиции США в Россию, запрет на торговлю акциями российских компаний на американских фондовых биржах и преследование финансовых мессенджеров, используемых для обхода санкций.

Закрытие лазеек, подпитывающих военную экономику России, включая прекращение обходных путей импорта нефтепродуктов и запрет на покупку США российского государственного долга.

Нацелиться на энергетический рычаг России, запретив новые инвестиции США и введя санкции против иностранных субъектов, которые способствуют добыче нефти, газа, СПГ и урана в России.

Ввести санкции за военные преступления, включая похищение и незаконную депортацию украинских детей и сотрудничество России и Северной Кореи в поддержке незаконной войны России.

Увеличить пошлины до 500 процентов на товары, импортируемые из Российской Федерации, для дальнейшей экономической изоляции России.

Законодательство также устанавливает четкий и подлежащий исполнению механизм выхода из санкций: санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия подписывает мирное соглашение, принятое Украиной, и полностью прекращает боевые действия — при условии рассмотрения Конгрессом, чтобы предотвратить преждевременные или политически мотивированные отмены.

Санкции США против РФ

Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что США готовят новый пакет санкций против РФ, если Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Сообщается, что санкции будут касаться энергетического сектора России.

Впоследствии посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила эту информацию, заявив, что соответствующий законопроект уже внесли в Сенат. По ее словам, авторами документа являются республиканцы Дэвид МакКормик и Джон Гастед и демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

Вас также могут заинтересовать новости: