Коррупционный скандал, уже получивший название "Mindich-Gate", свидетельствует не только о злоупотреблениях на энергетическом рынке, но и о глубинном кризисе в Национальном банке Украины и системе финансового мониторинга, которые "не заметили" отмывание сотен миллионов долларов.

Об этом пишет британское издание International Business Times в статье "Миндич-гейт в Украине - это также и банковский скандал".

Журналисты подчеркивают, что, по данным НАБУ, через схемы в "Энергоатоме" было выведено около $100 млн. Однако отмечают, что эти средства прошли через украинскую банковскую систему без всякого сопротивления - по словам главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, ни один банк в Украине не подал отчет о подозрительных транзакциях в отношении лиц, фигурирующих в деле "Энергоатома".

Эксперты, на которых ссылается IBTimes, утверждают: это свидетельствует либо о тотальной некомпетентности системы финмониторинга, либо о сознательном прикрытии "своих" людей на самом высоком уровне НБУ. Журналисты предполагают существование неформальных указаний от регулятора коммерческим банкам не трогать "неприкасаемых" клиентов.

"Если Государственная служба финансового мониторинга действительно не получала никаких сообщений о подозрительных операциях, связанных с фигурантами "Миндичгейта", это оставляет лишь два возможных объяснения. Или украинские банки системно игнорировали требования законодательства в сфере противодействия отмыванию средств, или на определенном уровне существовали гарантии, что отдельные клиенты ни при каких обстоятельствах не будут попадать в категорию подозрительных - независимо от объемов средств, которые проходили через их счета", - говорится в статье.

В публикации подчеркивается роль заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника. Издание ссылается на расследование украинского экономиста и банкира Бориса Кушнирука, в котором говорится о подозрительном обогащении семьи чиновника.

В частности, внимание привлекают элитные апартаменты в Дубае и проживание в Вене, которые журналисты связывают с бывшей женой Олейника, а также предположение о фиктивном характере развода, что могло использоваться как способ сокрытия активов - в частности, путем оформления дорогих автомобилей и недвижимости на экс-супругов. В статье подчеркивается, что ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство относительно состояния семьи Олейника.

Также в материале поднимается вопрос выборочного применения надзорных полномочий НБУ: Олейника обвиняют в давлении на игорный бизнес и лотерейный рынок, где регулятор, по утверждению авторов, мог использоваться как инструмент политической расправы или защиты интересов отдельных групп, в частности, в контексте упоминаемых связей с главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым.

"Сложившаяся картина вызывает беспокойство: регуляторное давление жестко применяется к определенным игрокам рынка, тогда как другие, связанные с политическими покровителями, получают привилегию "более мягкого режима". Опять же, главным рычагом является обыденный, но мощный инструмент: кого считать рискованным для финансового мониторинга, а кого нет", - утверждает издание.

IBTimes предупреждает, что молчание главы НБУ Андрея Пышного относительно действий своего заместителя и общая слепота системы к схемам Миндича могут дорого стоить Украине. Если Запад увидит, что Нацбанк превратился из независимого технократического органа в инструмент обслуживания теневых схем, это подорвет доверие к гривне и поставит под угрозу финансовую поддержку партнеров.