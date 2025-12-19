И золото, и серебро готовятся показать лучшие годовые результаты с 1979 года.

Цены на золото и серебро колебались вблизи рекордно высоких уровней. Более медленная, чем ожидалось, инфляция в США поддержала ожидания новых снижений процентных ставок.

Как пишет Bloomberg, спотовая цена золота в пятницу составляла около 4 330 долларов за унцию (139,17 доллара за грамм), направляясь ко второму недельному росту подряд. Базовый индекс потребительских цен в США вырос самыми медленными темпами с начала 2021 года. Это усилило аргументы в пользу снижения стоимости заимствований, что является благоприятным фактором для драгоценных металлов, которые не приносят процентного дохода.

Геополитическое напряжение, в частности вокруг Венесуэлы, также усилило привлекательность золота как "тихой гавани". Трамп приказал блокировать все санкционные нефтяные танкеры у побережья страны, усиливая давление на Каракас на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе.

В этом году драгоценные металлы демонстрируют стремительное ралли: и золото, и серебро готовятся показать лучшие годовые результаты с 1979 года. Серебро подорожало более чем вдвое, а золото - примерно на две трети. Рост поддерживают активные закупки центральных банков и приток средств в биржевые фонды, обеспеченные слитками.

Падение процентных ставок в США заставило инвесторов в биржевые инвестиционные фонды "начать конкурировать с центральными банками за ограниченные объемы слитков", отметили аналитики Goldman Sachs Group Inc., которые ожидают, что те же два фактора - высокий спрос со стороны центральных банков и циклическая поддержка от снижения ставок ФРС - еще больше повысят цену на золото.

Платина также подорожала более чем вдвое в этом году. Скачок цены выше 1 980 долларов за унцию (63,6 доллара за грамм) - максимума с 2008 года - произошел на фоне признаков дефицита на лондонском рынке: банки размещают запасы в США, страхуясь от риска пошлин.

Цены на металлы - последние новости

16 декабря цены на золото снизились. Инвесторы проявили осторожность в преддверии публикации ключевых данных по занятости и инфляции в США, которые могут дать подсказки относительно политики Федеральной резервной системы в 2026 году.

10 декабря серебро установило новый рекорд цены. Трейдеры ожидали очередного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на фоне высокого спроса на драгоценный металл со стороны технологической отрасли.

