Среди них – долгожданный складной iPhone Fold и юбилейный айфон без вырезов в дисплее.

Следующие два года обещают стать одними из самых захватывающих для пользователей iPhone. Новый отчет The Information подробно описывает восемь новых моделей iPhone, находящихся в разработке внутри Apple, включая долгожданные iPhone Fold и iPhone 20.

Вот какие смартфоны, по данным источников, Apple представит в ближайшие два года:

iPhone 17e – ожидается в начале 2026-го года. Это будет "постепенное обновление" по сравнению с iPhone 16e с новым модемом и поддержкой магнитной беспроводной зарядки.

– ожидается в начале 2026-го года. Это будет "постепенное обновление" по сравнению с iPhone 16e с новым модемом и поддержкой магнитной беспроводной зарядки. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max – запланированы на осень 2026 года с подэкранным Face ID, камерой с переменной диафрагмой и тремя новыми цветами: фиолетовом, кофейном и бордовом.

– запланированы на осень 2026 года с подэкранным Face ID, камерой с переменной диафрагмой и тремя новыми цветами: фиолетовом, кофейном и бордовом. iPhone Fold – долгожданный складной смартфон от Apple, выход которого ожидается в следующем году.

– долгожданный складной смартфон от Apple, выход которого ожидается в следующем году. iPhone 18 и iPhone 18e – обновленные базовые модели, как сообщается, появятся весной 2027 года.

– обновленные базовые модели, как сообщается, появятся весной 2027 года. iPhone Air 2 – Apple "рассматривает" возможность добавить вторую камеру и сделать ультратонкий смартфон дешевле.

– Apple "рассматривает" возможность добавить вторую камеру и сделать ультратонкий смартфон дешевле. iPhone 20 – юбилейная модель к 20-летию iPhone, ориентировочно выйдет осенью 2027 года с полностью стеклянным корпусом, экраном без рамок и камерой под дисплеем.

Видео дня

Недавняя крупная утечка раскрыла информацию о 30+ новых устройствах Apple. Некоторые из них, включая AirTag 2, iPad и хаб для умного дома, выйдут в ближайшие месяцы.

Меж тем в сети пишут, что техника Apple резко взлетит в цене уже в начале 2026 года на фоне масштабного кризиса на рынке чипов памяти. Возможно, какое-то время компания сможет сдерживать цены, но итоговое повышение неизбежно.

Вас также могут заинтересовать новости: