Будет пасмурно, температура чуть снизится, а в конце недели в некоторых областях начнутся дожди.

На выходных, 20 и 21 декабря, погода в Украине начнет постепенно ухудшаться. По всей стране будет пасмурно. В субботу сухо, а в воскресенье местами на западе страны пройдут небольшие дожди, а на северо-востоке есть вероятность небольшого мокрого снега. Температура к концу недели немного снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +2°, пасмурно.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +5°, облачно. В воскресенье ночью 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +5°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно, ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха 0°...+2°. В воскресенье температура будет 0°...+2°, пасмурно.

В субботу в Одессе будет облачно, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, 0°...+5°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +2°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...02°, пасмурно.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье температура составит 0°...+2°, пасмурно.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +2°...+9°. В воскресенье +2°...+9°, пасмурно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +2°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -3°, днем 0°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°. В воскресенье - пасмурно, температура составит -4°, днем 0°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью -2°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +6°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +2°, днем +5°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +9°. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+5°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +8°. В воскресенье - пасмурно, +2°...+5°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +2°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+4°.

