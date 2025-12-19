Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования принял решение доработать антитабачный законопроект №14110-д, сфокусировавшись в нем на вопросе регулирования никотиновых паучей вместо введения чрезмерно жесткого регулирования табачных изделий, которые может привести к рискам перехода бизнеса в теневой сектор.

Соответствующее решение было принято во время заседания комитета 18 декабря.

"Я хотел бы внести предложение - дать десятидневный срок для согласования всех замечаний (к законопроекту№14110-д - ред.), которые сегодня были. Были дельные замечания, что мы в этот закон добавили то, что не касается паучей", - отметил во время заседания председатель комитета Михаил Радуцкий.

Он подчеркнул, что приоритетом должен быть полный запрет употребления паучей детьми и введение предельных норм содержания никотина согласно стандартам ЕС.

Михаил Радуцкий предложил инициатору законопроекта Ладе Булах пригласить для доработки документа авторов пяти альтернативных законопроектов.

По словам народного депутата Игоря Кривошеева, авторы альтернативных законопроектов не были приобщены к согласованию законопроекта №14110-д подкомитетом по вопросам обеспечения эпидемической безопасности комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, который возглавляет Лада Булах.

При обсуждении народные депутаты высказали предостережение о риске перехода бизнеса в теневой сектор в случае чрезмерно жесткого регулирования никотиносодержащей продукции.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации поддержал инициативу депутатов пригласить на заседание комитета представителей налогового комитета, таможни, правоохранительных органов для более глубокого понимания ситуации на рынке.

Следующее обсуждение законопроекта №14110-д запланировано комитетом на 27 декабря.

Как сообщалось, законопроект №14110-д, кроме регулирования никотиновых паучей, предусматривал запрет электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, на территории Украины; ликвидацию видимого размещения для потребителя табачных и никотиновых изделий, устройств для нагревания табака в местах розничной торговли и вне их; введение комбинированных медицинских предупреждений (текстовых и графических) на всех табачных изделиях и на упаковках устройств для потребления табачных изделий без их сгорания; запрет бездымных табачных изделий с характерным вкусом или запахом.

По оценкам экспертов, эта инициатива приведет к ежегодным налоговым потерям государственного бюджета в более 25 млрд грн, а также будет стимулировать дальнейший рост нелегального рынка никотиновой продукции в Украине.

По данным "Kantar Украина", в октябре 2025 года доля нелегальных сигарет в Украине снова выросла и достигла 17,8%.

