Артистка спела в рок-стиле.

Известная украинская певица Елена Тополя после новости о разводе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей выпустила новый клип.

Сегодня, 19 декабря, артистка презентовала видеоработу на песню "25 годин" в непривычном для себя роковом стиле.

"Я почувствовала, что пришло время зажечь. Я всегда любила рок. Место для нежности и акустики - будет всегда. Но сейчас я хочу, чтобы от моей музыки трясло стены и горели глаза. "25 годин" - это о том, когда тебе мало 24 часов в сутках, потому что ты живешь на полную, любишь на полную и берешь от жизни все", - отметила Елена.

Видео дня

Реакция слушателей

Поклонники исполнительницы уже успели высоко оценить ее песню в новом музыкальном стиле:

"Очень круто! Чувствуется безудержная энергия перемен"

"Вам очень идет этот стиль! В самую цель! Браво!"

"Никогда не любила рок, но это зашло! Спасибо, супер"

"Невероятно! Ваша энергетика зашкаливает"

"Елена, это то, что надо! Зажигайте дальше".

К слову, 1 декабря Елена Тополя опубликовала заявление, что их отношения с Тарасом завершились после 12 лет. У экс-супругов есть трое общих детей: 12-летний сын Роман, 10-летний Марк и дочь Мария, которой 5 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: