Диктатор заявил, якобы не видит готовности Украины к миру.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине "мирными средствами" на основе тех принципов, которые он изложил в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом он сообщил, выступая на "Итогах года". Его заявления цитируют российские СМИ.

"Пока мы действительно не видим готовности Украины к миру. Помним, с чего все началось. Началось с "госпереворота" в Украине в 2014 году, с обмана по поводу решения всех проблем мирным путем по результатам минских соглашений... И сейчас отказываются (Украина, - ред.) от завершения этого конфликта мирными средствами", - сказал он.

Видео дня

В то же время, по его словам, он знаем о сигналах со стороны Киева "о том, что они готовы вести какой-то диалог".

"Мы также готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ, при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", - добавил Путин.

Напомним, тогда кремлевский правитель заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: