'Щедрик' на разрушенной ТЭС: ДТЭК призвал международных партнеров помочь восстановить энергетику

"Щедрик" прозвучал в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, разрушенной российскими атаками.

На одной из разрушенных ТЭС компании ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Рождественский "Щедрик" прозвучал в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, разрушенной российскими атаками. Мероприятие состоялось непосредственно на поврежденном энергетическом объекте и стало публичным обращением компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение выступления в период рождественских праздников стало напоминанием об условиях, в которых украинская энергосистема работает уже четвертый год подряд - под постоянными атаками и с масштабными разрушениями генерации и сетей.

Целью события было зафиксировать реальное состояние энергообъектов и привлечь внимание к потребностям сектора в финансировании, оборудовании и защите.

"За время полномасштабной войны украинская энергетика подверглась системным и масштабным разрушениям. Мы инвестируем значительные ресурсы в восстановление тепловой генерации и шахт, но для стабильной работы энергосистемы необходима усиленная и долгосрочная поддержка международных партнеров - как в восстановлении, так и в защите критической инфраструктуры", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.