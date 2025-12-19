В компании будет более 100 видов деятельности, многие из которых имеют очень опосредованное отношение к энергетике.

В компании "Украинские распределительные сети", которая является оператором государственных пакетов акций в ряде облэнерго (Николаев-, Харьков-, Хмельницк-, Черкассы-, Тернополь-, Запорожьеоблэнерго) утвердили новый устав. Согласно документу, который 14 декабря подписал и. о. министра энергетики Артем Некрасов, и который официально обнародован на сайте предприятия, у компании будет более 100 видов деятельности, многие из которых имеют очень опосредованное отношение к энергетике.

Так, среди нетипичных для энергетического бизнеса видов деятельности указаны дошкольное образование, деятельность больничных учреждений, дневной уход за детьми, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Также предусмотрено, что "УРМ" может заниматься такими видами услуг как деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения, рекламные агентства, разработка, изготовление средств негласного получения информации, производство драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, в "УРМ" собираются взяться за производство продуктов питания, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, открытие и эксплуатацию предприятий общественного питания и торговли, предоставление услуг общественного питания, изготовление парфюмерно-косметической продукции с использованием спирта этилового, производство лекарственных средств, оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами, медикаментами и препаратами.

Оператор государственных пакетов облэнерго также намерен заниматься производством пестицидов и агрохимикатов, медицинской и ветеринарной практиками, перерабатывать донорскую кровь и ее компоненты, заниматься промышленным выловом рыбы, предоставлять рекламные, туристические, гостиничные услуги.

Также у "УРМ", согласно уставу, будет право на разработку, производство, изготовление, хранение, перевозку, приобретение, пересылку, ввоз, вывоз, отпуск, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и культивирование, использование растений, содержащих наркотические средства, для промышленных целей.

Напомним, ранее сообщалось, что компанию "УРМ" возглавил близкий соратник и. о. министра Артема Некрасова - Александр Похилко. Ему вменяют многомиллионные убытки и банкротства в компаниях, в которых он работал до этого, а также схемы по фиктивным поставкам угля на мощности возглавляемой им тепловой электростанции, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро.