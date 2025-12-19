Также предусмотрено изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность.

В Киеве демонтируют 15 объектов и отдельных элементов, связанных с Россией и СССР.

Об этом сообщает Официальный портал Киева. По решению Киевсовета, из публичного пространства столицы будут убраны памятники Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову.

Также демонтируют символический знак "Киев - город-герой" с изображением пятиконечной звезды; памятный камень в честь 100-летия Ленина; мемориальную доску Петру Чайковскому; мемориальную доску с надписью: "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 годах) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева", - сказано в сообщении.

Также решение Киевсовета предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, которые имеют архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением. В частности, речь идет о рынке "Житний" - предусмотрено сохранить декоративную отделку фасада с изъятием элементов с надписями "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов".

Предусмотрено сохранить памятный знак "Нулевой километр" / Глобус (Майдан Независимости), но учитывая значительную степень изношенности, осуществить капитальный ремонт с изъятием названий российских городов и приведением объекта в соответствие с актуальными названиями украинских городов.

Также с дома на ул. Архитектора Городецкого, 9 изымут надпись "МУП СССР".

Ситуация вокруг памятника Булгакову в Киеве

Как сообщал УНИАН, в апреле 2024 года было обнародовано заключение Украинского института национальной памяти, в котором отмечалось, что географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки, посвященные российскойпамятные знаки, посвященные российскому писателю Михаилу Булгакову содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики.

Отмечалось, что Булгаков предвзято и определенно негативно относился ко всему украинскому - украинцам, их языку, культуре, праву на собственное государство, а его творчество связано "с глорификацией российской имперской политики и нескрываемой украинофобией".

