Популярный американский актер Крис Эванс возвращается в роли Капитана Америки в фильме "Мстители: Судный день". Это подтвердил первый тизер-трейлер новой ленты Marvel, пишет Variety.

Данный тизер показывают перед сеансами фильма "Аватар: Огонь и пепел". Анонсируется, что в ближайшие недели появятся и другие тизеры, посвященные разным персонажам.

Как пишет издание, зрителей ждет неожиданный поворот - Стив Роджерс становится отцом новорожденного ребенка.

Выход фильма запланирован на 18 декабря 2026 года.

"Мстители: Судный день": первый тизер

Действие тизера разворачивается на тихой ферме. Стив подъезжает к дому на мотоцикле под фортепианную версию темы "Мстителей". Его синий шлем напоминает элемент костюма Капитана Америки, который он достает и с ностальгией рассматривает. Затем он держит на руках новорожденного и с гордостью смотрит на него.

В финале появляется надпись: "Стив Роджерс вернется в "Мстителях: Судный день". После этого запускается обратный отсчет, который завершится ровно через год - в день выхода фильма в прокат.

"Мстители: Судный день": что еще известно

Отмечается, что Эванс - не единственная звезда оригинальных "Мстителей", которая вернется в "Судном дне". Роберт Дауни-младший тоже снова появится, но не в роли Тони Старка. Вместо этого он сменит броню Железного человека на образ главного злодея - Доктора Дума.

Среди других героев, возвращение которых увидят зрители, - Крис Хемсворт (Тор), Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Себастиан Стэн, Пол Радд, Том Хиддлстон, Летишиа Райт, Уинстон Дьюк, Симу Лю, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Ибон Мосс-Бакрак, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уайатт Расселл, Ханна Джон-Кеймен и Льюис Пуллман.

