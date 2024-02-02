Охранник приблизился к нему, когда он начал общаться с людьми.

На встрече российского диктатора Путина с "доверенными лицами" сотрудник Федеральной службы охраны готовился прикрывать его бронещитом.

Как пишет проект ВЧК-ОГПУ, на снимках со встречи, на которой присутствовао около 550 человек, среди которых были госслужащие, бизнесмены, журналисты и деятели культуры, можно заметить телохранителя, который держит в руках бронещит-портфель.

Отмечается, что присутствующие прошли через карантин, проверки на лояльность, досмотр и серьезный скоринг от службы безопасности. Несмотря на это, когда люди начали подниматься и задавать вопросы Путину, телохранитель приблизился на расстояние небольшого прыжка.

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Выборы в России: последние новости

Как известно, президентские выборы в Российской Федерации должны состоятся 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин объявил о выдвижении, в конце января Центризбирком зарегистрировал его кандидатуру.

Кроме него зарегистрированы три кандидата: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель КПРФ Николай Харитонов и член партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Ранее российский политик Политик Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации кандидатом в президенты. За него агитировали голосовать российские оппозиционеры, которые называют его единственным антивоенным кандидатом. При этом Надеждин делал неоднозначные заявления о войне и оккупированных РФ территориях.

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