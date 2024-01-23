Перед выборами в Госдуму 2016 года он участвовал в праймериз "Единой России".

В РФ выстроились очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение на президентских выборах экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина. Российская оппозиция называет его "единственным антивоенным кандидатом".

До конца этого месяца ему нужно собрать 100 тысяч подписей. 16 января было зарегистрировано менее 13 тысяч подписей, а уже вчера - более 83 тысячи. При этом часть оппозиционеров считает, что Надеждин является согласованным с Кремлем кандидатом.

Ранее голосовать за него призвала Екатерина Дунцова, которой российский ЦИК отказал в выдвижении, Максим Кац, Михаил Ходорковский, Любовь Соболь и Иван Жданов. Они говорят россиянам, что для них голос за Надеждина - единственный безопасный способ выразить свою антивоенную позицию.

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Что "антивоенный" Надеждин говорит о войне в Украине:

Политик уверяет, что хочет остановить войну, поскольку "ни одна из заявленных целей СВО не выполнена и вряд ли выполнима без огромного ущерба экономике и непоправимого удара по демографии России".

Ранее 60-летний Надеждин сказал, что хочет, чтобы к российским оккупантам "по-человечески относились", поскольку они сейчас "выполняют свой долг, проливают кровь и рискуют".

"Я русский патриот. И я буду служить своей родине и защищать в том числе тех парней, которых политическое руководство заставило идти на фронт. Я думаю в первую очередь о России, при всем уважении и понимании страданий украинского народа", - сказал он в разговоре с "Настоящим временем".

Кроме того, он заявил, что в Украине "за критику начальства сажают круче, наверное, даже, чем в России". Когда журналист попросил привести пример, тот сказал, что у него нет таких примеров. "Это я так, домыслил случайно", - добавил он.

Надеждин говорит, что после победы на выборах сразу предложит Украине перемирие для прекращения огня. "Не знаю, кто в Украине будет президентом в этот момент. Я что-то сильно сомневаюсь, что Зеленский может договариваться о прекращении огня и перемирии. Может, Арестович будет. Я не очень хорошо слежу за украинской политикой", - сказал он.

А в интервью изданию SOVA он не стал прямо отвечать на вопрос, признает ли территориальную целостность Украины. "Это вопрос переговоров, вопрос мирного договора. <…> Имеет значение позиция тех, кто живёт в Крыму, в Херсоне, в Запорожье. Вот их позиция имеет значение гораздо больше, чем моя личная позиция. <…> В любом случае, я буду решать этот вопрос в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации", - сказал российский политик.

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