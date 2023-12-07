Совет федерации дал старт предвыборной кампании по избранию "нового" президента РФ.

Следующие выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее решение в четверг, 7 декабря, принял Совет Федерации страны-агрессора.

"По сути, этим решением дается старт началу предвыборной кампании", - отметила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Согласно нормам российского законодательства, выборы президента РФ назначаются Советом федерации (верхней палатой парламента) не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Между тем действующий лидер РФ Владимир Путин пока не объявлял о намерении баллотироваться, но Кремль уже активно готовится к переизбранию диктатора.

Последние новости о Владимире Путине

Известная певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time, при этом среди претендентов был президент РФ Владимир Путин. В списке кандидатов на звание человека года, кроме Свифт и Путина, были участники забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, лидер Китая Си Цзиньпин, глава OpenAI Сэм Альтман и кукла Барби.

Ранее УНИАН сообщал, что посол США в Венгрии резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за игнорирование альянса с НАТО, а также назвал его лидером, который "с распростертыми объятиями" принимает президента России Владимира Путина.

Также мы информировали, что Путина позовут на G20 в Бразилии. Об этом сообщил президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва. В то же время он предупредил, что Путину придется "оценить последствия" приезда в страну, поскольку Бразилия ратифицировала Римский статут.

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