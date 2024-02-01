Лучшее с чего может начать Кремль – это "демилитаризация территорий Украины, где находятся российские солдаты", заявил представитель Госдепа.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что между РФ и Украиной стоит создать "демилитаризованную зону" для вывода российской территории "из-под огневой досягаемости" Украины. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал это заявление во время брифинга.

По словам представителя американского Госдепа, ему "сложно понять", как можно имплементировать буферную зону между Украиной и РФ, в то время, когда российские оккупационные войска находятся на украинской земле.

"Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину", – подчеркнул Миллер.

Он отметил, что если Москва действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны", то лучшее с чего может начать Кремль – это "демилитаризация территорий Украины, где находятся российские солдаты".

Война в Украине: другие заявления Путина

Российский диктатор Владимир Путин известен своей склонностью к изменениям исторических фактов во всем, что касается Украины – от его слов о том, что наше государство создал Ленин, и до других не менее абсурдных заявлений.

Не так давно он публично признал, что Россия напала на Украину и завоевывает ее территории. Примечательно, что этим заявлением глава Кремля "наговорил" себе на 20 лет тюрьмы.

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