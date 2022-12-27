Путин якобы пообщался с девочкой из Запорожской области.

Российский президент Владимир Путин снова отметился отвратительным поведением.

Общаясь якобы с маленькой девочкой Сашей, которая, по задуму Кремля, проживает на оккупированной части Запорожской области, Путин вдруг поинтересовался "урожаем" ее семьи.

Вообще разговор касался новогодних праздников. Путин спрашивал, нравится ли Саше Дед Мороз и чем они там занимаются.

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Несколько секунд Путин делал вид, что внимательно слушает девочку, а потом переспросил: "А что тебе больше всего понравилось?"

"Тебя там чаем угощали? Баранки, печенье… вкусно? Маме и папе передавай "привет". Пришлешь мне, я знаю вы выращиваете, огурцы, помидоры… Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя новогодних подарков", - сказал Путин.

Путин и дети

Шутки о якобы педофилии Владимира Путина начали гулять в сети в связи с его странным отношением к детям. Еще в 2006 году российский президент, прогуливаясь по территории Кремля, вдруг поцеловал в живот "незнакомого" мальчика Никиту.

Кадры сюжета российской пропаганды сразу же превратились в мемы с издевкой самого Путина.

У самого Путина есть взрослые дочери и внуки, существование которых он признал в 2017 году.

В 2020 году, рассказывая о семье, Путин отметился новым странным заявлением о "сладких" внуках, обидев российского пропагандиста, спрашивавшего у него об этом.

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