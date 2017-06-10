Путин впервые признался, что у него есть внуки

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну упомянул о своих внуках. Стоун завел разговор о семье главы РФ и спросил, любит ли он своих внуков, передает CNN.

Читайте такжеДочь Путина продает пентхаус в Нидерландах, из которого сбежала после катастрофы МН17 - СМИ (фото)

Путин ответил "да", но не находит много времени, чтобы поиграть с ними. До этого президент России публично не рассказывал о своих внуках.

Ранее агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.