Путин впервые признался, что у него есть внуки

23:04, 10 июня 2017
Мир
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У Путина "не так много времени, чтобы играть" с внуками.

Владимир Путин / REUTERS

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну упомянул о своих внуках. Стоун завел разговор о семье главы РФ и спросил, любит ли он своих внуков, передает CNN.

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Путин ответил "да", но не находит много времени, чтобы поиграть с ними. До этого президент России публично не рассказывал о своих внуках. 

Ранее агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.

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Теги: #внуки Путина#Путин о внуках