Оккупант "не смог остаться в стороне", когда началась захватническая война против Украины.

66-летний россиянин Юрий Черняк из Бродов Челябинской области жалуется, что до сих пор не получил "гробовые" за гибель сына на войне в Украине.

Об этом говорится в материале местного издания 74.ru.

Александр Черняк отправился добровольцем в Украину 30 марта. Как рассказывает отец, сын "не мог остаться в стороне", когда началась война против Украины.

Мужчина обратился в военкомат по месту жительства, там его направили в войсковую часть в Ростов и по прибытии на место заключили временный договор. Но, несмотря на наличие контракта, "возникли проблемы с выплатами". Как объясняет отец оккупанта, всё из-за того, что Александр был добровольцем.

"Александр пошел помогать стране, за своих парней постоять, не за деньги, а в итоге всем наплевать", - сокрушается россиянин.

Местные власти выплатили семье погибшего только 100 тысяч из 1-5 млн рублей. В итоге родственники хоронили Александра за свой счет.

"Родственники собрались, скинулись кто сколько может и хоронили за свой счет. Даже зарплату его никто не выплатил за то время, пока он был в Украине. Никаких миллионов никто не видел", - рассказал Юрий.

По этому поводу отец мертвого оккупанта обращался к областным властям, дошел даже, пишет издание, до приемной президента: "В выплатах не отказывают, но ничего не гарантируют, к тому же затягивают сроки".

"Есть такое ощущение, что деньги вообще не хотят платить. Расчет на то, что люди не знают своих прав, а кто-то убит горем и ему не до разбирательств. У нас внучка учится в колледже, за нее надо платить, мальчиков нужно обувать-одевать: цены на всё растут, а зарплаты — нет. Как быть?!" - интересуется Юрий.

Как писал УНИАН, в Псковской области РФ водитель автобуса продемонстрировал истинное отношение россиян к "героям спецоперации". Вместо помощи оккупант без конечностей получил порцию угроз бейсбольной битой.

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