Российские власти подтвердили удар.

Дроны атаковали военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии РФ. Российские Telegram-каналы публикуют видео последствий атаки.

Сообщается, что в небе видны следы от пуска ракет ПВО. Предварительно, разрушений и жертв нет.

Глава республики Сергей Меняйло традиционно для российских властей отчитался об уничтожении БПЛА. По его словам, два беспилотника сбиты в Моздокском районе Северной Осетии.

Атака на аэродром "Моздок" в РФ - видео

Аэродром "Моздок" - что известно

Как известно, на аэродроме "Моздок" прошлым летом начали базироваться дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине.

В январе 2024 года сообщалось, что там РФ систематически готовит ракеты для дальнейших ударов по территории Украины, а из-за боязни нанесения ударов по аэродрому, российские оккупанты начали размещать на аэродроме ложные цели.

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