Мужчина заявил, что родом из Донецка и ему там нравится.

В Красногоровке в очереди за украинской гуманитарной помощью выкрыли так называемого "ждуна" - местного, симпатизирующего преступлениям России.

Военный ВСУ приветствовал мужчину слоганом "Слава Украине", но тот резко помахал головой и с улыбкой сказал: "Нет". "Я россиян больше люблю... Я из России", - признался он и резко ушел в сторону.

На вопрос защитника, зачем тогда он стоит за украинской гуманитаркой, тот ответил: "Я блатной...".

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Дальше мужчина заявил, что сам из Донецка, в оккупированном городе у него якобы три квартиры, у него там "все нормально".

При этом "ждун" добавил, что "ни против украинцев, ни против россиян": "Я за мир".

Война в Украине - последние новости

Согласно Генштабу, Россия продолжат наступать на четырех направлениях - на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые интенсивные бои продолжаются за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Вместе с тем днем ранее в ВСУ констатировали снижение активности русских на Авдеевском направлении - там враг использовал почти все свои резервы, однако теперь россияне перебрасывают силы с юга.

По наблюдениям Института изучения войны, украинские силы восстановили свои позиции вокруг Бахмута. Ооккупанты продолжили штурм города Бахмут и провели безуспешные наступательные действия к северо-западу от города в районе Орехово-Васильевки.

Однако замминистра обороны Анна Маляр сообщила утром 1 апреля о незначительных переменных успехах РФ в битве за Бахмут. Враг пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может.

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