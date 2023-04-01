Вокруг Бахмута и в самом городе продолжаются жесткие бои.

Российские оккупанты имеют незначительные переменные успехи в битве за Бахмут, но город захватить не могут.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что ситуация на Востоке в районах ведения оборонительной операции остается достаточно сложной.

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"Агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. Преимущественно не имеет успеха", - сообщила Маляр.

"Наибольшие усилия сосредотачивает на установлении контроля над Бахмутом, пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои", - подчеркнула заместитель министра.

Также враг ведет наступательные действия в районе Авдиевки с целью окружить город и блокировать пути снабжения.

Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке.

Бои за Бахмут: актуальные данные

По данным аналитиков ISW, украинские силы восстановили свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области. Впрочем, российские войска имеют некоторые успехи в самом городе.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Маляр заявила, что украинская оборона города Бахмут в Донецкой области приводит к тому, что время играет против российских захватчиков.

По мнению военного летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, российским войскам нереально взять в окружение Бахмут. Для того, чтобы окружить город-крепость вражеским силам нужно около 30 км запаса по фронту, что невозможно даже с технической точки зрения, поскольку с двух сторон враг будет атакован украинскими гарнизонами.

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