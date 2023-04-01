Самые интенсивные бои продолжаются за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

За прошедшие сутки было отбито 70 атак российских оккупантов на четырех направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что 31 марта Россия нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиаударов противник также применил шесть ударных беспилотников типа "Шахед-136". Все они были уничтожены украинскими защитниками.

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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки... было отбито 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - отмечается в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. "Высшее политическое руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что оккупанты и в дальнейшем сохраняют военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки противник совершил обстрелы 17 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения: пять на Харьковщине и один на Луганщине. "На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Дубрава, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Артиллерийским обстрелам там подверглись четыре населенных пункта Луганской области и один - Донецкой. "На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, но успеха не имел. "За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отбито около 20 вражеских атак. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, тоненькое, Северное, Марьинка и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг активно применял беспилотники для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Великая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции", - сообщили в Генштабе и добавили, что оккупанты совершили обстрелы ряда населенных пунктов на этих направлениях.

Война в Украине - последние новости

На Авдеевском направлении снизилось количество наступательных действий. Там враг использовал почти все свои резервы, однако теперь россияне перебрасывают силы с юга, заявил накануне спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Вместе с тем Бахмут продолжает извлекать из армии РФ последние ресурсы. Оборона города украинскими войсками истощила и унизила российскую армию. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в пригороде Бахмута "нарисовались" подразделения российской резервной 98-й воздушно-десантной дивизии.

Всего, по состоянию на вечер 31 марта, враг продолжал сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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