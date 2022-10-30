Если часть населения Украины не понимает, где она живет, то ей принудительно, или не принудительно, но покажут направление, куда нужно ехать жить.

Украина освободит временно оккупированный Донбасс и полуостров Крым, а коллаборантов будет ждать наказание.

Такое мнение в интервью "Фактам" выразил генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.

"Когда в 1945 году Чехия освободила от нацистов Силезию и выселила 2,5 млн немцев в Германию, никто вообще ни слова не сказал. Думаю, у нас будет так же. Если часть населения Украины, которая не понимает, где она живет и какие у нее перспективы, уедет туда, где им нравится, в цивилизованном мире никто не вступится за этих людей, которым мы принудительно, не принудительно или просто под каким-то предлогом покажем направление, куда надо ехать", - отметил он.

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Также Ягун предположил, что лет через 10-15, когда Украина станет членом ЕС и НАТО и начнет стремительно развиваться, по аналогии со странами Балтии и Восточной Европы (Польша, Чехия), огромное количество россиян вспомнит о своих украинских корнях, о том, что их бабушка или дед родились в Украине, и приедут сюда за украинскими паспортами. "Будет такая же история, когда огромное количество казахских немцев вспомнили, что они немцы", - привел пример генерал-майор.

Ягун добавил, что судьба коллаборантов тоже будет решена. Их лишат многих прав, потому что Украина будет вынуждена принять соответствующий закон.

"Они не будут иметь права голоса, права занимать определенные должности. Будут заниматься коммунальным хозяйством. Я не говорю, что все будут сидеть, но существенное понижение в правах произойдет обязательно", - сказал Ягун.

Он отметил, что к следующему лету война в Украине уже дойдет до логического завершения.

"У РФ просто нет ресурсов длительной войны, если бы она об этом не мечтала. Уровень всего, что сейчас там происходит, просто катастрофический. Думаю, что ситуация с каждым месяцем будет ухудшаться. А у нас хватит сил все выдержать. Другого пути нет", - отметил военный.

Завершение войны в Украине

29 октября президент Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит завершение войны, которую начала Российская Федерация. Президент заявил, что закончить войну сложно, потому что это зависит от многих факторов, которые все объединены одним принципом - желанием цивилизованного и демократического мира помочь Украине выиграть войну.

26 октября Зеленский подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

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