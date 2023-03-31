Теперь противник нуждается в очень больших пополнениях живой силы.

На Авдеевском направлении снизилось количество наступательных действий. Там враг использовал почти все свои резервы, однако теперь россияне перебрасывают силы с юга.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире "Эспрессо". По его словам, Авдеевка становится клоном Бахмута.

"Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы, которые имел. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно из-за этого количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении. Но враг постоянно перебрасывает силы из Крыма и Мелитополя и пополняет подразделения", - пояснил спикер.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Институт изучения войны 23 марта сообщил, что российские оккупанты изменили приоритет с Бахмута на другие направления, в частности на Авдеевку.

С 27 марта это город закрыт на въезд, в том числе для волонтеров и журналистов.

По последним данным Генштаба, за прошедшие сутки на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

По словам военного эксперта Михаила Жирохов россияне могли сместить свой оперативный фокус на Авдеевку. Российские оккупанты пытаются обойти Авдеевку с двух сторон.

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