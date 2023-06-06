Якобы российские военные хотят дать бойцам РДК зайти в город, а затем накрыть их артиллерией.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват разговора жителей российского Шебекино, которые опасаются, что войска РФ могут уничтожить город.

Запись разговора опубликована на официальном сайте ГУР. "Теряя контроль над ситуацией в регионе режим Путина может прибегнуть к масштабным провокациям - информация распространяется среди местных жителей", - говорится в сообщении.

"Да такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п**расы собираются сдать Шебекино... Получается, их хотят запустит в огород, а потом артой расп**дячить весь город нашей... Заберите все ценное из дома... Я предупредил, то что есть информация, я говорю", - говорит мужчина на записи.

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Что происходит в Шебекино: последние новости

Российские власти сообщали, что город находится под обстрелом, там начали эвакуацию гражданских. Известно уже о случаях мародерства в российском городе.

1 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что их передовые отряды ведут бои в пригородах Шебекино. На сегодня известно, что они контролируют село Новая Таволжанка, это подтвердил и местный губернатор Гладков.

По данным украинской разведки, на территории Белгородской области идут активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки.

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