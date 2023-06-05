Российские власти оставили несколько населенных пунктов без контроля, сказал представитель управления.

На территории Белгородской области РФ продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки.

Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. "Часть граждан РФ, местные жители с оружием в руках восстали против диктатуры режима Путина и внутренней оккупации. Бои там продолжаются, бои интенсивные. Сейчас конкретно комментировать трудно, но несколько населенных пунктов оккупационные российские власти фактически оставили без контроля, пытаясь удерживать лишь огневой контроль - а это значит, нанося удары из артиллерии, РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям", - заявил он.

По словам Юсова, Россия бросила на этот участок ФСБ, Росгвардию, всю структуру МВД, регулярные войска, армейскую авиацию и артиллерию. На вопрос, были ли желающие выехать из Белгородской области на территорию Украины, спикер заявил, что поддержка РДК и Легиона "Свобода России" растет.

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"И это касается как людей, которые готовы с оружием в руках бороться против Путина, так и местных жителей, которые просят о защите у повстанцев. И я убежден, что если соответствующие обращения будут поступать в Украину, то Украина будет их рассматривать", - добавил он.

Что происходит в Белгородской области

Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" неоднократно прорывали границу с РФ, во время одного из последних рейдов они объявили, что заходят в пригород Шебекино.

Впоследствии они сообщили, что контролируют село Новая Таволжанка. Эту информацию подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас российские власти не могут зайти в село.

В украинской разведке сообщили, что в Новой Таволжанке ликвидирован 52-летний полковник Андрей Стесев, который был начальником оперативной группировки "Белгород",

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